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Около 100 человек погибли при нападении боевиков в Мали

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Порядка 95 человек стали жертвами нападения неизвестных вооруженных людей на небольшой населенный пункт в центральной части Мали, сообщает в понедельник France 24.

Еще 19 человек числятся пропавшими без вести.

По данным канала, который ссылается на заявление местных властей, группа вооруженных людей сначала подожгла жилые дома в населенном пункте Собалеку, а затем, когда люди начали из них выбегать и пытаться спастись от огня, боевики открыли стрельбу.

Инцидент произошел накануне вечером, но сообщается о нем в понедельник.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Мали

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