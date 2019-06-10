ЦИК Казахстана официально объявила Токаева избранным президентом
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева победителем президентских выборов.
"Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей", - сказала член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании ЦИК.
На втором месте оппозиционер Амиржан Косанов с 1 495 491 голосов или 16,23%.
Церемония принесения присяги вновь избранным президентом Казахстана состоится 12 июня,