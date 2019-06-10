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ЦИК Казахстана официально объявила Токаева избранным президентом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева победителем президентских выборов.

"Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей", - сказала член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании ЦИК.

На втором месте оппозиционер Амиржан Косанов с 1 495 491 голосов или 16,23%.

Церемония принесения присяги вновь избранным президентом Казахстана состоится 12 июня,

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