Президент Казахстана распорядился установить степень вины задержанных на митингах

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору страны освободить невиновных граждан, случайно оказавшихся в местах проведения несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате.

Об это он, в частности, написал в своем твиттере в среду.

Поручил Генеральному прокурору обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить.

Как сообщалось, 9 и 10 июня, в Алма-Ате и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.

По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.

Согласно заявлению МВД Казахстана, акции протеста во время выборов были организованны сторонниками признанной экстремистской и запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана" по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

Избранный 9 июня на досрочных выборах Токаев в среду официально вступил в должность президента Казахстана.