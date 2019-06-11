Десятки мертвых тюленей стали находить на морских пляжах в Литве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Литве обеспокоены большим количеством мертвых тюленей на морских пляжах.

Как сообщает портал ru.DELFI.lt, в минувшие выходные на пляжах в Паланге и Смильтине обнаружили мертвых тюленей. Служба, которая отвечает за их утилизацию, отмечает, что море в этом году выбрасывает необычно много погибших животных.

"В этом году какая-то катастрофа. В первый раз мы фиксируем такое количество мертвых тюленей. Только в мае в Паланге обнаружили 17. Мы в ужасе, не планировали, что будет столько работы и средств. Происходит что-то сверхъестественное - раньше за весь сезон было по пять, а сейчас - десятки", - сказала глава компании Nuaras ветеринар Юргита Густайтене.

Представитель Литовского морского музея Арунас Грушас считает, что причины смерти тюленей неестественные. По его словам, если бы причиной тому были природные явления, речь бы шла об эпидемии, но на данный момент никто эпидемии не объявлял.

В прошлом и позапрошлом году выясняли причины смерти этих занесенных в Красную книгу животных. Проверяли рыболовные компании, их владельцев, нет ли у них незаконного оружия.

Однако никто четко не отслеживает причины гибели тюленей, обнаруженных на литовском взморье. Грушас от подробного комментария на эту тему воздержался. "Я знаю, как это объяснить, но не пойман - не вор. А дальше нам надо выяснять это с вышестоящими ведомствами, с инспекторами, с министерством, они должны это выяснить", - ответил Грушас.

Увезти тело крупного животного непросто. С тюленями сложно не только потому, что они тяжелые, но и потому, что за них платят, как за сбор мертвых птичек.

В Калининградской области на пляжах также иногда находят туши погибших тюленей, которые, как правило, имеют характерные раны, предположительно от рыбацких сетей. Но эти случая не носят массового характера. В тоже время власти курортного города Зеленоградск купили специальную технику для транспортировки погибших тюленей и передвижной мини-крематорий.

***/ ош мф