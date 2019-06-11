В южнокорейской разведке не смогли подтвердить связь брата Ким Чен Ына с ЦРУ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейское национальное агентство разведки пока не смогло подтвердить сообщения о том, что сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нам - был информатором ЦРУ, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Также эту информацию не смогли подтвердить и в министерстве объединения Республики Корея, которое занимается связями с КНДР.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Ким Чен Нам, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, был информатором ЦРУ, который несколько раз встречался с оперативниками агентства перед своей смертью.

По данным источника газеты, Ким Чен Нам, который жил в последние годы в Макао, отправился в Малайзию, чтобы встретиться со своим контактом в ЦРУ в феврале 2017 года. Отмечается, что сводный брат лидера КНДР встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения во время многодневной остановки на острове Лангкави.

Издание добавляет, что на момент своей смерти Ким Чен Нам не жил в Северной Корее несколько лет, и, вероятно, контактировал с разведывательными службами многих стран, в том числе Китая.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года. В убийстве обвинялись гражданка Индонезии Сити Айсия и вьетнамка Доан Тхи Хыонг. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что их обманула команда северокорейских агентов: женщины были уверены, что принимают участие в реалити-шоу.