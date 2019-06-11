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Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.

По поступающим с места события данным, в заложниках у арестанта, отбывающего длительный срок по обвинению в радикализме, находятся два человека - один молодой надзиратель и его старший более опытный коллега.

С захватчиком ведут переговоры. В министерстве юстиции Франции сформирован кризисный центр, который отслеживает ситуацию.

Ранее в этой тюрьме аналогичные инциденты случались неоднократно. Последний такой инцидент произошел в этой тюрьме в марте.

Франция Конде-сюр-Сарт

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