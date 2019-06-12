В сирийском Идлибе начал действовать режим полного прекращения огня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - По инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В результате, фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в течение 12 июня зафиксировано всего два обстрела населенных пунктов Махарда и Суран провинции Хама. Правительственные силы САР, придерживаясь достигнутых договоренностей, ответный огонь не открывали", - констатировал Купчишин.

"В течение 11 июня продолжались нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Боевики совершили двенадцать обстрелов, которым подверглись населенные пункты Мамухия, Кинсибба, Айн-Эн-Наур, Джубб-Эз-Зарур, Акч-Баэр, Эль-Арейми, Мамухия, Нахшебба И Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия, Марзаф провинции Хама, Сабикия провинции Алеппо, а также северная окраина города Алеппо", - отметил Купчишин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил Купчишин.