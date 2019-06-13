Минобороны России сообщило об авиаударах по артиллерии боевиков в Идлибе

ВКС России бомбили позиции боевиков, обстрелявших турецкий наблюдательный пункт

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские самолеты нанесли удары по позициям боевиков в Идлибе, с которых в ночь на 13 июня обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост турецких военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары были нанесены по просьбе турецкого командования.

"По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара. В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста", - заявил представитель военного ведомства.

С 12 июня в Идлибе по инициативе России и при посредничестве Турции было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей зоны деэскалации. По данным российских военных, в результате обстрелов со стороны боевиков стало значительно меньше.

В результате обстрела наблюдательного пункта ВС Турции пострадали трое военнослужащих и была повреждена часть оборудования, сообщили агентству Anadolu в Минобороны Турции. По его данным, рядом с наблюдательным пунктов разорвалось около 35 минометных снарядов. По наблюдателям стреляли из района Ас Шариах, подконтрольного сторонникам президента Сирии Башара Асада.

Комментируя случившееся, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что говорить о полном прекращении огня в Идлибе пока рано. Он пообещал, что в случае повторных атак Турция может отреагировать.