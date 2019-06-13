Поиск

Минобороны России сообщило об авиаударах по артиллерии боевиков в Идлибе

ВКС России бомбили позиции боевиков, обстрелявших турецкий наблюдательный пункт

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские самолеты нанесли удары по позициям боевиков в Идлибе, с которых в ночь на 13 июня обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост турецких военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары были нанесены по просьбе турецкого командования.

"По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара. В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста", - заявил представитель военного ведомства.

С 12 июня в Идлибе по инициативе России и при посредничестве Турции было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей зоны деэскалации. По данным российских военных, в результате обстрелов со стороны боевиков стало значительно меньше.

В результате обстрела наблюдательного пункта ВС Турции пострадали трое военнослужащих и была повреждена часть оборудования, сообщили агентству Anadolu в Минобороны Турции. По его данным, рядом с наблюдательным пунктов разорвалось около 35 минометных снарядов. По наблюдателям стреляли из района Ас Шариах, подконтрольного сторонникам президента Сирии Башара Асада.

Комментируя случившееся, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что говорить о полном прекращении огня в Идлибе пока рано. Он пообещал, что в случае повторных атак Турция может отреагировать.

Сирия ВКС Идлиб Турция Башар Асад Мевлют Чавушоглу

Новости по теме

Новости

Японское судно дважды обстреляли снарядами в Оманском заливе

Японское судно дважды обстреляли снарядами в Оманском заливе

Климкин с помощью "школьной арифметики" рассчитал год вступления Украины в ЕС

Миссия ООН зафиксировала свыше 500 случаев пыток по обе стороны конфликта в Донбассе

Миссия ООН зафиксировала свыше 500 случаев пыток по обе стороны конфликта в Донбассе

Премьер Эстонии подпишет "дорожную карту" отсоединения электросетей от России

В МВД Великобритании подписали запрос США об экстрадиции Джулиана Ассанжа

В МВД Великобритании подписали запрос США об экстрадиции Джулиана Ассанжа

В Иране заявили о спасении 44 моряков с атакованных в Оманском заливе танкеров

Иранский телеканал сообщил о нападении на два танкера в Оманском заливе

Израиль нанес авиаудары по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа

Что случилось этой ночью: четверг, 13 июня

Демократы возобновили призывы к импичменту Трампа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');