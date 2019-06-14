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Российского актера Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Российского актера Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Актер Федор Добронравов
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры Украины исключила российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. В обновленном списке Минкультуры Украины от 14 июня российский актер отсутствует.

Добронравов снимался в том числе в популярном сериале "Сваты", который продюсировала студия "Квартал 95" Владимира Зеленского - нынешнего президента Украины и который был запрещен на территории Украины.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В настоящее время в список внесены 147 человек.

22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила Добронравову въезд на Украину на три года из-за поездок в Крым.

Решение суда

27 марта текущего года Окружной административный суд Киева отменил запрет СБУ на въезд в страну Добронравову, позже это решение подтвердил и апелляционный суд. Тогда были признаны противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для запрета гражданину РФ Добронравову въезда на Украину.

Кроме того, суд признал противоправными действия спецслужбы относительно обращения в Минкультуры Украины о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, признал противоправным и отменил данный приказ Минкультуры и приказ Госагентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных свидетельств на право распространения и демонстрации определенных фильмов.

Украина Федор Добронравов

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