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ПЦУ предупредила Филарета о "канонических последствиях" из-за призыва созвать собор

ПЦУ предупредила Филарета о "канонических последствиях" из-за призыва созвать собор
Патриарх Украинской православной церкви Филарет
Фото: Zuma/TASS

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Православная церковь Украины (ПЦУ) пригрозила "каноническими и юридическими последствиями" почетному патриарху Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарету из-за его призывов созвать собор.

В Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) подчеркивают, что в связи с прекращением деятельности УПЦ Киевского патриархата путем объединения и присоединения к единой поместной церкви проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ-КП, в частности, именуемых "Священный Синод", "Архиерейский и Поместный Соборы", незаконно.

"В связи с тем, что решением Поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15.12.2018 года, который состоялся в Малой Софии перед Объединительным собором, Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой Поместной православной церкви Украины, проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ-КП, в частности под названиями ее уставных органов (Священного Синода, Архиерейского и Поместного Соборов) является незаконным", - говорится в заявлении пресс-службы ПЦУ в пятницу в ответ на информацию о намерении "созвать Поместный Собор УПЦ Киевского патриархата".

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В ПЦУ указали, что почетный патриарх Филарет "не имеет права единолично созывать "Поместный Собор УПЦ-КП" ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ-КП".

Самовольное и вне устава проведение собрания "неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями, констатируют в ПЦУ.

При этом в Церкви призвали всех иерархов, духовенство и верующих не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, "разрушающих единство поместной УПЦ".

Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что на 20 июня созывает собор Киевского патриархата.

Украина УПЦ МП Константинопольский патриархат

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