Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild.

"Крым - давняя российская территория. В советские времена не имело значения, к какой республике относится территория полуострова. Теперь это не так", - заявил Шредер.

По его словам, присоединение было абсолютно законным с юридической точки зрения, выполнялось по воле народа и не было агрессивным.

Кроме того, он также высказался на соблюдение Минских соглашений не только Россией, но и Украиной.

Герхард Шредер - бывший канцлер ФРГ, руководивший страной с 1998 по 2005 год. С сентября 2017 возглавляет совет директоров "Роснефти".