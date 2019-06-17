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Умерла создатель бренда джинсов Gloria Vanderbilt

Ей было 95 лет, она умерла дома от рака желудка

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В США в возрасте 95 лет умерла дизайнер, модель и светская львица, создатель бренда джинсов своего имени Глория Вандербилт. Об этом CNN сообщил ее сын, телеведущий Андерсон Купер.

Она умерла дома в кругу семьи. У нее был рак желудка.

Глория Лора Морган Вандербилт родилась в 1924 году в Нью-Йорке, росла во Франции и на Лонг-Айленде под опекой сестры отца Гертруды. Ее отец, наследник железнодорожной империи Вандербильтов Реджинальд Вандербилт умер, когда ей был год. Наследство в $4,3 млн она получила в возрасте 21 года.

Она была художником, выступала на Бродвее, снималась в телесериалах. В 1970-х годах Вандербильт выпустила под собственным брендом линейку синих дизайнерских джинсов с ее подписью на заднем кармане.

Она была четыре раза замужем, в том числе за кинорежиссером Сидни Люметом, создателем картин "12 разгневанных мужчин", "Собачий полдень" и "Телесеть". Она родила четверых сыновей, один из которых совершил самоубийство на ее глазах в 1988 году.

У нее были романы с Марлоном Брандо, Фрэнком Синатра, Говардом Хьюзом и Роальдом Далем. По одной из версий, Труман Капоте с нее писал образ Холли Голайтли из "Завтрака у Тиффани", по другой версии прообразом героини стала подруга Вандербилт Кэрол Грейс.

США Глория Вандербилт CNN Андерсон Купер Gloria Vanderbilt

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