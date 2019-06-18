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Вакарчук предложил ограничить полномочия депутатов Рады двумя сроками

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Украинская партия "Голос" предлагает ограничить депутатские полномочия до двух полных сроков подряд, начиная со следующего созыва Верховной рады, заявил лидер партии Святослав Вакарчук на встрече с молодежью во Львове.

"Не более двух каденций подряд - таков ответ "Голоса" на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам. Нам надо как можно быстрее изменить старый политический класс. Изменив Раду, мы изменим Украину", - сказал Вакарчук.

"Более десяти лет подряд в парламенте нечего делать. Те, кто хотят менять страну, после депутатской каденции могут идти в исполнительную власть или местную", - добавил лидер партии "Голос".

В середине мая лидер группы "Океан Эльзы" Вакарчук объявил о начале политической карьеры и чуть позже зарегистрировал партию "Голос" для участия в выборах в Верховную раду.

Украина Святослав Вакарчук

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