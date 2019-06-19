Представитель фигуранта дела МН17 Сергея Дубинского отверг обвинения в его адрес

Он давно отошел от дел, живет непубличной жизнью и на суд в Нидерланды не собирается

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сергей Дубинский, которого Международная следственная группа назвала (JIT) одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком, живет в России, "отошел от дел еще в 2014 году" и никакого отношения к этой катастрофе не имеет. Об этом "Интерфаксу" заявил источник в окружении Дубинского.

По его словам, Дубинский сейчас "военными делами не занимается", на Запад не выезжает и "живет непубличной жизнью". Давать показания в суде по делу МН17 он не собирается, добавил собеседник агентства.

Ранее давать показания на суде, который начнется в марте 2020 года в Нидерландах, отказался еще один фигурант дела, бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

Представители JIT назвали бывшим офицером российской разведки, руководителем разведки ДНР в 2014 году и одним из организаторов транспортировки российского "Бука" в Донецкую область. По данным расследователей Bellingcat, он был подчиненным Гиркина и действовал под позывным "Хмурый".

Кроме Стрелкова и Дубинского, прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по этому делу еще гражданину России Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

Пулатова в JIT (позывные "Гюрза" и "Халиф") считают заместителем Дубинского и участником транспортировки "Бука", Харченко ("Крот) - начальником разведбатальона ДНР и одним из координатором перевозки орудия.