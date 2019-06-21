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Двоим ирландцам закрыли въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Двоим ирландцам на три года закрыли въезд на Украину за то, что в четверг во время посадки самолета в Киеве они достали символику РФ и георгиевские ленты и начали выкрикивать "ДНР, вперед!", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Иностранцы прибыли в киевский аэропорт "Борисполь" рейсом из Дублина. В Госпогранслужбе сообщили, что мужчины прилетели на Украину в качестве туристов.

Один из ирландцев сообщил пограничникам, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, но обратной связи с ней у мужчины нет. По утверждению Госпогранслужбы, иностранец также рассказал, что накануне находился в России. Билетов на обратный рейс у прибывших не оказалось.

В багаже ирландцев пограничники обнаружили национальную символику РФ и георгиевские ленты.

Украина

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