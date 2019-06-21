Зеленский предложил крупно штрафовать за неперсональное голосование в Раде

За прогулы депутатов хотят привлекать к общественным работам

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование депутатов в парламенте.

"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, по которому лицо, которое нарушает обязанность другого лица, народного депутата, голосовать персонально, будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов (примерно от 123 тыс. до 204 тыс. руб. - ИФ)", - заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Один из вариантов - но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами - мы хотели бы ввести еще одну санкцию - общественные работы", - пояснил Стефанчук.

Ранее в этот день президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

18 июня представитель президента Стефанчук сообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы.

Необлагаемый минимум на Украине в последние годы равнялся 17 гривнам.