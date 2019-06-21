Жителям Таилада запретят курить дома

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Таиланде 20 августа вступает в силу запрет на курение в доме, пишет The Bangkok Post.

Запрет будет установлен законом "О защите и развитии семьи", который уже был опубликован в таиландской правительственной газете Royal Gazette. Он дает курильщикам 90 дней на то, чтобы избавиться от вредной привычки.

По данным The Bangkok Post, нарушившие закон могут предстать перед судом по делам несовершеннолетних или даже перед уголовным судом. При этом газета отмечает, что наказание еще точно не определено, но суд может запретить нарушителю в доме, а также заставить пройти курс по отказу от курения.

Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.

Газета Khaosod отмечает, что закон приравнивает курение к домашнему насилию, так как эта привычка может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям тех, кто живет под одной крышей с курильщиком.