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Трамп продлил на год санкции против Северной Кореи

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил о решении продлить на год режим чрезвычайного положения, предусматривающий санкции против КНДР.

В заявлении Трампа, распространенном Белым домом, указывается, что глава государства уведомил Конгресс о решении продлить этот режим, срок действия которого в противном случае истек бы 26 июня.

Американский режим ЧП по КНДР был введен в 2008 году. В последующие годы срок его действия продлевали. Кроме того, США со временем в рамках этого режима добавили дополнительные ограничительные меры против Пхеньяна.

Среди угроз, исходящих, по мнению Вашингтона, от КНДР, упоминается ядерное оружие и риск его распространения. "Политика и действия властей КНДР дестабилизируют Корейский полуостров, подвергают опасности военных США, наших союзников и торговых партнеров в регионе", - подчеркивает Трамп.

США КНДР Дональд Трамп

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