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Huawei подала жалобу на Минторг США из-за конфискованного оборудования

Huawei подала жалобу на Минторг США из-за конфискованного оборудования
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Китайская компания Huawei подала судебную жалобу на министерство торговли США из-за конфискации оборудования, передает Bloomberg.

По их данным, Huawei просит вернуть оборудование, которое Huawei ранее направил в лабораторию в Калифорнии для тестирования и затем планировал направить обратно в Китай.

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Согласно информации Huawei, правительство США конфисковало это оборудование на Аляске, несмотря на то, что оно не нуждалось в лицензировании.

Если оборудование не будет возвращено, Huawei требует министерство торговли США признать, что его поставка в США была незаконной.

Как сообщалось, Вашингтон обвиняет Huawei в ведении разведывательной деятельности в интересах китайского правительства. На фоне провала торговых переговоров в прошлом месяце президент Дональд Трамп включил Huawei в торговый "черный список", запретив продажи ей технологий и комплектующих без лицензии Минторга США.

В ответ Китай составил свой "список ненадежных юридических лиц" из иностранных компаний, которые прекратили поставки в Китай или же предприняли другие действия, наносящие ущерб интересам китайских производителей.

США Китай Huawei

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