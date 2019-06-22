Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в понедельник, 24 июня, расширят санкции против Ирана, написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

"У Ирана не может быть ядерного оружия!", - заявил он. Глава Соединенных Штатов также раскритиковал политику экс-президента Барака Обамы в отношении Тегерана, при котором был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Кроме того, он назвал неприемлемой существующую в настоящее время систему контроля над ядерной деятельностью Ирана.

"Мы вводим значительные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией - и чем скорее, тем лучше!" - написал Трамп.

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

Ранее сегодня Трамп заявил, что он станет "лучшим другом" Ирана, если страна откажется от ядерного оружия.

Отношения между двумя странами значительно ухудшились после инцидентов с танкерами в Оманском заливе. В мае были атакованы четыре танкера. Два из них шли под флагами Саудовской Аравии, еще два - Норвегии и ОАЭ. 13 июня два танкера, принадлежащие японской и норвежской компаниям, подверглись нападению вблизи Ормузского пролива. За оба происшествия Вашингтон возложил ответственность на Иран.

20 июня стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил в южной прибрежной провинции Хормозган американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.