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Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в понедельник, 24 июня, расширят санкции против Ирана, написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

"У Ирана не может быть ядерного оружия!", - заявил он. Глава Соединенных Штатов также раскритиковал политику экс-президента Барака Обамы в отношении Тегерана, при котором был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Кроме того, он назвал неприемлемой существующую в настоящее время систему контроля над ядерной деятельностью Ирана.

"Мы вводим значительные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией - и чем скорее, тем лучше!" - написал Трамп.

Ранее сегодня Трамп заявил, что он станет "лучшим другом" Ирана, если страна откажется от ядерного оружия.

Отношения между двумя странами значительно ухудшились после инцидентов с танкерами в Оманском заливе. В мае были атакованы четыре танкера. Два из них шли под флагами Саудовской Аравии, еще два - Норвегии и ОАЭ. 13 июня два танкера, принадлежащие японской и норвежской компаниям, подверглись нападению вблизи Ормузского пролива. За оба происшествия Вашингтон возложил ответственность на Иран.

20 июня стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил в южной прибрежной провинции Хормозган американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

США Дональд Трамп Иран

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