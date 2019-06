Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в понедельник, 24 июня, расширят санкции против Ирана, написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

"У Ирана не может быть ядерного оружия!", - заявил он. Глава Соединенных Штатов также раскритиковал политику экс-президента Барака Обамы в отношении Тегерана, при котором был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Кроме того, он назвал неприемлемой существующую в настоящее время систему контроля над ядерной деятельностью Ирана.

"Мы вводим значительные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией - и чем скорее, тем лучше!" - написал Трамп.

