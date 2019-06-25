Суд отменил переименование проспектов в Киеве в честь Бандеры и Шухевича

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Шухевича, сообщил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании улицы Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича", - написал он на своей странице в фейсбуке во вторник вечером.

Глава УИНП добавил, что полный текст с мотивацией решения суд обнародует через пять дней. После этого сторонники переименования будут подавать апелляцию.

Городской совет Киева принял решение о переименовании проспекта, названного в честь советского генерала Ватутина именем лидера Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ - ИФ) Романа Шухевича в июне 2017 года. Годом ранее был переименован Московский проспект, его назвали именем Степана Бандеры.

На Украине с 2015 года действует ряд законов о декоммунизации. В рамках этого закона меняют названия, связанные с советским прошлым страны.