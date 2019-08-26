Памятник членам УПА открыли на еврейском кладбище под Львовом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На бывшем еврейском кладбище в городе Самбор Львовской области Украины установлен памятник членам националистической организации ОУН-УПА (запрещена в РФ), расстрелянным гестапо в 1944 году, сообщил на своей странице в фейсбуке директор Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский.

Он выразил возмущение тем, что монумент "убийцам евреев" был установлен прямо "на массовой могиле их жертв" и что глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук, выступая на церемонии, назвал их праведниками.

"Открытие памятника убийцам евреев не является знаком уважения христиан к евреям! Совершенно наоборот - это издевательство, это двойное убийство, это надругательство, это попрание всех моральных норм - фундамента наших религий", - подчеркнул Долинский.

Он процитировал лидера униатов, который на открытии памятника заявил, что члены ОУН дали потомкам шанс "строить такую Украину", где "все люди чувствуют себя дома".

"Эти слова полностью противоречат идеологии и практике антисемитской, тоталитарной, диктаторской и ксенофобской ОУН, чьей целью было очистить Украину от всех не-украинцев. Печальной была бы судьба Святослава, если бы он встретился со своими героями вживую и рассказал бы им все это", - резюмировал Долинский.

Как уточняет интернет-издание "СТРАНА.ua", в церемонии открытия памятника также принимали участие лидер Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх, а также администрация Самбора и руководство Львовской области.