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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Командорских островов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в Тихом океане возле Командорских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в ночь на четверг по местному времени. Его очаг залегал на глубине 50,9 км. Эпицентр находился в 95 км юго-западнее села Никольское, на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края), в 200 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,7.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

Камчатка

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