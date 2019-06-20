Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Командорских островов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в Тихом океане возле Командорских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в ночь на четверг по местному времени. Его очаг залегал на глубине 50,9 км. Эпицентр находился в 95 км юго-западнее села Никольское, на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края), в 200 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,7.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.