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Сын президента Венесуэлы внесен в санкционные списки США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в пятницу внесло в санкционные списки Николаса Мадуро Герру - сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте финансового ведомства США.

Имя Николаса Мадуро Герры занесено в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List), отмечается в документе.

29-летний Мадуро Герра с 30 июля 2017 года является депутатом парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Он также возглавляет Корпус специальных инспекторов при канцелярии президента страны. В это ведомство входят 10 сотрудников - социологов, специалистов по связям с общественностью, аудиторов. Они проводят инспекции по штатам страны, оценивают процессы общественного управления и выступают с рекомендациями, которые также передаются напрямую президенту страны. Орган был создан в рамках инициативы "Эффективность или ничего", которая была запущена в рамках борьбы с коррупцией в Венесуэле.

Венесуэла США

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