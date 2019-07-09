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Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что переговоры с оппозицией на Барбадосе уже начались, и он рассчитывает на достижение конкретных результатов по их итогам.

"На острове Барбадос начался процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии норвежского правительства", - сказал он в эфире государственного телевидения.

"Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие послания от главы нашей делегации в этот день переговоров", - отметил президент.

Накануне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес написал в твиттере, что правительство "принимает во внимание огромное желание венесуэльского народа (. . .) урегулировать наши социальные и политические вопросы в строгом соответствии с демократическими нормами и нашей Конституцией".

Он осудил высказывания лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который заявил в воскресенье, что его делегация примет участие в переговорах, направленных на то, чтобы "положить конец диктатуре".

Ранее МИД Норвегии информировал о том, что правительство и представители оппозиции Венесуэлы договорись о возобновлении переговоров.

Венесуэла Николас Мадуро

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