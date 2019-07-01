Samsung и LG столкнутся с нехваткой материалов из-за конфликта Южной Кореи с Японией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Япония ужесточает ограничения на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов, используемых в производстве дисплеев и полупроводников, что может негативно сказаться на бизнесе южнокорейских технологических компаний.

Токио принял такое решение из-за требований Сеула о выплате компенсаций за принудительный труд жителей Южной Кореи в период колонизации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 гг.

Меры, вступающие в силу 4 июля, предусматривают введение экспортных лицензий на поставки фторированного полиимида, используемого в производстве дисплеев для смартфонов, а также резистов и фтористого водорода, применяемых в производстве чипов. Японским экспортерам придется каждый раз подавать заявку, чтобы получить разрешение на поставки этих материалов и связанных с ними технологий в Южную Корею, что может удлинить весь процесс экспорта примерно на 90 дней.

Замедление процесса экспорта, как ожидается, негативно скажется на бизнесе южнокорейских технологических компаний, включая Samsung Electronics, SK Hynix и LG Electronics.

Японские компании контролируют 90% глобального рынка фторированного полиимида, свидетельствуют данные Display Supply Chain Consultants.

Япония также намерена исключить Южную Корею из "белого списка" стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный контроль властей.