Samsung и LG столкнутся с нехваткой материалов из-за конфликта Южной Кореи с Японией
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Япония ужесточает ограничения на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов, используемых в производстве дисплеев и полупроводников, что может негативно сказаться на бизнесе южнокорейских технологических компаний.
Токио принял такое решение из-за требований Сеула о выплате компенсаций за принудительный труд жителей Южной Кореи в период колонизации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 гг.
Меры, вступающие в силу 4 июля, предусматривают введение экспортных лицензий на поставки фторированного полиимида, используемого в производстве дисплеев для смартфонов, а также резистов и фтористого водорода, применяемых в производстве чипов. Японским экспортерам придется каждый раз подавать заявку, чтобы получить разрешение на поставки этих материалов и связанных с ними технологий в Южную Корею, что может удлинить весь процесс экспорта примерно на 90 дней.
Замедление процесса экспорта, как ожидается, негативно скажется на бизнесе южнокорейских технологических компаний, включая Samsung Electronics, SK Hynix и LG Electronics.
Японские компании контролируют 90% глобального рынка фторированного полиимида, свидетельствуют данные Display Supply Chain Consultants.
Япония также намерена исключить Южную Корею из "белого списка" стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный контроль властей.
Вопрос о компенсациях
Япония настаивает на том, что все вопросы, касавшиеся принуждения к труду, были сняты в 1965 году, когда две страны заключили соглашение, восстанавливающее дипломатические связи.
Однако в Сеуле с этим не согласны. В октябре текущего года южнокорейский Верховный суд обязал японскую сталелитейную компанию Nippon Steel Corp. выплатить компенсации жителям Южной Кореи за принуждение к труду.
В Токио заявили, что это решение "подорвало взаимное доверие" между двумя странами.
Представитель министерства торговли Японии заявил, что экспортные ограничения в отношении Южной Кореи не являются прямым ответом на решение суда, однако ухудшение диалога между двумя странами не позволяет устранить опасения Токио, касающиеся экспорта указанных материалов, пишет The Wall Street Journal.