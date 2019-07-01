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Samsung и LG столкнутся с нехваткой материалов из-за конфликта Южной Кореи с Японией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Япония ужесточает ограничения на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов, используемых в производстве дисплеев и полупроводников, что может негативно сказаться на бизнесе южнокорейских технологических компаний.

Токио принял такое решение из-за требований Сеула о выплате компенсаций за принудительный труд жителей Южной Кореи в период колонизации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 гг.

Меры, вступающие в силу 4 июля, предусматривают введение экспортных лицензий на поставки фторированного полиимида, используемого в производстве дисплеев для смартфонов, а также резистов и фтористого водорода, применяемых в производстве чипов. Японским экспортерам придется каждый раз подавать заявку, чтобы получить разрешение на поставки этих материалов и связанных с ними технологий в Южную Корею, что может удлинить весь процесс экспорта примерно на 90 дней.

Замедление процесса экспорта, как ожидается, негативно скажется на бизнесе южнокорейских технологических компаний, включая Samsung Electronics, SK Hynix и LG Electronics.

Японские компании контролируют 90% глобального рынка фторированного полиимида, свидетельствуют данные Display Supply Chain Consultants.

Япония также намерена исключить Южную Корею из "белого списка" стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный контроль властей.

Вопрос о компенсациях

Япония настаивает на том, что все вопросы, касавшиеся принуждения к труду, были сняты в 1965 году, когда две страны заключили соглашение, восстанавливающее дипломатические связи.

Однако в Сеуле с этим не согласны. В октябре текущего года южнокорейский Верховный суд обязал японскую сталелитейную компанию Nippon Steel Corp. выплатить компенсации жителям Южной Кореи за принуждение к труду.

В Токио заявили, что это решение "подорвало взаимное доверие" между двумя странами.

Представитель министерства торговли Японии заявил, что экспортные ограничения в отношении Южной Кореи не являются прямым ответом на решение суда, однако ухудшение диалога между двумя странами не позволяет устранить опасения Токио, касающиеся экспорта указанных материалов, пишет The Wall Street Journal.

Япония Южная Корея

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