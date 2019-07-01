Глава МИД Ирана заявил, что превышение лимита по обогащенному урану не нарушает СВПД

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Решение Ирана превысить максимально разрешенный лимит запасов обогащенного урана не нарушает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), так как вытекает из его положений, заявил в понедельник глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Мы не нарушили СВПД, и в его 36-м пункте объясняется, почему это так", - написал министр в твиттере. Зариф добавил, что Иран предоставил европейским партнерам по СВПД достаточно времени, чтобы решить возникшие с соглашением проблемы, и лишь затем превысил установленный лимит для низкообогащенного урана.

Он приложил к своему сообщению фотографии разделов СВПД, подтверждающих, по мнению Зарифа, его правоту.

We have NOT violated the #JCPOA.



Para 36 of the accord illustrates why:



We triggered & exhausted para 36 after US withdrawal.



We gave E3+2 a few weeks while reserving our right.



We finally took action after 60 weeks.



As soon as E3 abide by their obligations, we'll reverse. pic.twitter.com/bSxaMFaktH — Javad Zarif (@JZarif) July 1, 2019

"Как только E3 (Франция, Великобритания и Германия - ИФ) вернутся к выполнению своих обязательств, мы отменим наше решение", - пообещал глава МИД Ирана.

В упомянутом Зарифом 36-м пункте говорится о механизме по решению спорных ситуаций. Министр выделил зеленым фразу, которая говорит, что если спорный вопрос не удалось решить предусмотренными договором способами, "участник может счесть, что это - основание для того, чтобы прекратить выполнять свои обязательства по СВПД - полностью или частично".

Желтым глава иранского внешнеполитического ведомства выделил фразу о том, что "участники соглашения признают, что жизненно важным элементом СВПД является то, что в обмен на имплементацию Ираном своих обязательств, связанных с ядерной программой, стороны обязываются отменить санкции и предоставить связанные с этим экономические дивиденды".

Позиция Ирана

Ситуация вокруг СВПД усложнилась после выхода из него США и восстановления американских санкций против Ирана. В Тегеране добиваются от оставшихся участников соглашения мер, которые бы в какой-то степени компенсировали ущерб от восстановленных американских ограничительных мер.

Ранее в понедельник Зариф подтвердил сообщение о том, что Тегеран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой. "Мы уже объявляли, что европейских мер было недостаточно, и, как объявлял Иран, мы проведем вторую фазу сокращения обязательств", - отметил Зариф. "Первая фаза осуществляется, она включает в себя и уран, и запасы тяжелой воды", - добавил он.

В свою очередь представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что шаги Тегерана по сокращению обязательств по СВПД являются обратимыми, призвав Европу активизировать свои усилия по спасению ядерной сделки. По словам Мусави, европейский механизм Instex, предназначенный для торговли с Ираном, "не соответствует текущим условиям и тем условиям, которые ожидал Иран".

"У нас есть порядка 10 дней, и мы надеемся, что Европа сможет предпринять значительные шаги в этот период для имплементации СВПД", - заявил Мусави. "Иран предпримет еще один шаг, если его требования не удовлетворят", - добавил он.

В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД по иранской ядерной программе.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани обещал, что, если другие участники СВПД не будут выполнять свои обещания по противодействию санкциям в отношении Ирана, то страна превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, и приостановит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке.