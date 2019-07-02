Саммит России, Ирана и Азербайджана пройдет 14 августа

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Встреча глав России, Ирана, Азербайджана, как ожидается, пройдет 14 августа, сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Был выработан новый формат - Россия, Иран, Азербайджан. Как понимаю, эта встреча будет 14 августа в России", - сказал Умаханов на встрече с первым заместителем председателя Собрания исламского совета Ирана Масудом Пезешкианом в Совете Федерации во вторник.

Как сообщалось ранее, встречу глав трех государств планируется провести в Сочи.