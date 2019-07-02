Из элитного ресторана в Париже украли 150 бутылок вина на 600 тысяч евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные похитили из парижского ресторана около 150 бутылок элитного вина, общая стоимость которых может достигать 600 тысяч евро, сообщает во вторник The Guardian.

Инцидент произошел в ресторане Michel Rostang, который имеет две мишленовские звезды. Он расположен в центральной части Парижа, близ Триумфальной арки.

По данным СМИ, кража произошла еще 1 июля. Похитители пробрались в винный погреб ресторана, где в настоящее время идет ремонт. Для этого они вырыли небольшой подземный ход диаметром около 50 см.

Среди украденных дорогостоящих вин - Petrus и Romanee-Conti.

Парижская полиция приступила к расследованию. Это не первый случай крупной кражи люксовых алкогольных напитков во французской столице. В ноябре 2017 года из-за бутика в Париже были украдены 69 бутылок изысканного виски на общую стоимость около €700 тысяч.