The Guаrdian заявила об установке шпионского ПО на телефоны туристов на китайской границе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Китайские пограничники тайно устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов, следующих с территории Киргизии в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, сообщает газета The Guаrdian по итогам совместного с изданиями Süddeutsche Zeitung и The New York Times расследования.

При прохождении границы путешественников просят разблокировать телефон и передать его пограничникам, это же касается техники вроде фотоаппаратов. Гаджеты уносят в отдельную комнату, после чего возвращают владельцам. По словам самих туристов, их не предупреждали об установке программ на их телефон или о сборе личных данных.

По данным The Guardian, разработанное китайцами шпионское ПО для операционной системы Android отслеживает не только интерес пользователя к теме экстремизма. Приложение собирает информацию о том, соблюдает ли владелец телефона пост в Рамадан, интересуется ли трудами Далай-Ламы, с которым у китайских властей есть конфликт относительно статуса Тибета.

В большинстве случаев приложение удаляли с телефонов еще до возврата владельцам, однако некоторые туристы обнаруживали программу после прохождения границы. Газета сообщает, что на устройства iPhone приложения не устанавливаются: эти телефоны сканируются на границе.

У The Guardian нет информации о том, куда направляется собранная с телефонов информация и как давно метод применяется на практике.

Каждый год Синьцзян-Уйгурский автономный район посещают около ста миллионов внутренних туристов и иностранцев.

Издание сообщает, что ранее власти Китая ввели значительные ограничения для мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района: в мечетях установлены камеры для распознавания лиц, а на телефоны здесь принудительно устанавливаются приложения для отслеживания данных.