Задержанный в КНДР австралийский студент отпущен на свободу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Студент Алек Сигли из австралийского города Перт, которого задержали в Северной Корее, освобожден и находится в безопасности в Китае, сообщает в четверг The Guardian.

"Алек жив и здоров", - подтвердил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Нам сообщили, что Корейская Народно-Демократическая Республика освободила его из-под стражи и он благополучно покинул страну, и я могу подтвердить, что он благополучно прибыл", - заявил он.

По его словам, в данный момент студент находится в Китае.

Премьер-министр поблагодарил официальных лиц Швеции за помощь в освобождении Сигли.

Спецпредставитель правительства Швеции Кент Рольф Магнус Харстедт ранее прибыл в Северную Корею. Южнокорейские СМИ предположили, что шведский чиновник прибыл в Пхеньян для переговоров о местонахождении пропавшего без вести австралийского студента Алека Сигли.

Ранее ряд западных и южнокорейских СМИ сообщили, что в КНДР был взят под стражу 29-летний студент из австралийского города Перт. Он получает степень магистра в области корейской литературы в Университете Ким Ир Сена в северокорейской столице, а также проводит туры для иностранцев, посещающих страну. Причины его ареста неизвестны.

Австралия не имеет собственной дипломатической миссии в Пхеньяне и представлена в Северной Корее посольством Швеции.