Саудовская принцесса стала первой женщиной-послом в истории страны

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Принцесса Рима бен Абдель Азиз Аль Сауд стала первой женщиной-послом в истории Саудовской Аравии; она будет представлять интересы страны в Вашингтоне, сообщает в четверг информагентство Anadolu.

"Для меня честь вручить сегодня верительные грамоты", - написала принцесса в своем твиттере. Новый посол отметила, что рада начать работу в Вашингтоне с "прекрасной командой".

Указ о назначении Римы 16 апреля издал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд.

Новые послы Саудовской Аравии в США и Великобритании заняли посты после нескольких месяцев напряженных отношений между странами в связи с войной в Йемене и убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Брат принцессы, принц Халид ибн Султан Аль Сауд, вручил в четверг верительные грамоты в Лондоне.