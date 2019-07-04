Поиск

Саудовская принцесса стала первой женщиной-послом в истории страны

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Принцесса Рима бен Абдель Азиз Аль Сауд стала первой женщиной-послом в истории Саудовской Аравии; она будет представлять интересы страны в Вашингтоне, сообщает в четверг информагентство Anadolu.

"Для меня честь вручить сегодня верительные грамоты", - написала принцесса в своем твиттере. Новый посол отметила, что рада начать работу в Вашингтоне с "прекрасной командой".

Указ о назначении Римы 16 апреля издал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд.

Новые послы Саудовской Аравии в США и Великобритании заняли посты после нескольких месяцев напряженных отношений между странами в связи с войной в Йемене и убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Брат принцессы, принц Халид ибн Султан Аль Сауд, вручил в четверг верительные грамоты в Лондоне.

Саудовская Аравия

Новости по теме

Новости

Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Путин и папа римский Франциск встретятся в "прямом эфире"

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Генпрокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку госпереворота

Генпрокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку госпереворота
Российско-украинский газовый конфликт

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

Коломойский заявил, что поддерживает Зеленского морально

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

Путин назвал невмешательство во внутренние дела других главным отличием РФ от США

Путин заявил о вынужденности санкций против экономических связей с Италией

Facebook и Instagram восстановили работу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');