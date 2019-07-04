Внука Назарбаева обвинили в нападении на полицейского в Лондоне

Айсултан Назарбаев под воздействием кокаина угрожал суицидом и укусил полицейского

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Королевском суде лондонского района Сазарк 4 июля начались предварительные слушания по делу 28-летнего Айсултана Назарбаева - внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает русская служба "Би-Би-Си".

Телерадиокомпания уточняет, что ему предъявлены обвинения в причинении вреда человеку и в повреждении имущества. Паспорт у внука экс-президента Казахстана изъяли.

По версии обвинения, в лондонской квартире 5 июня этого года Айсултан Назарбаев, находясь под воздействием кокаина, угрожал покончить жизнь самоубийством. Он оказал сопротивление полицейским, которых вызвали соседи, ударил в грудь и укусил за руку одного из них.

Обвинитель Грегор Маккинли заявил, что двумя днями ранее Айсултан Назарбаев устроил дебош в одном из отелей в центре Лондона. Он также вел себя неадекватно и грозил покончить с собой.

Адвокат просил отпустить Айсултана Назарбаева под залог в 90 тысяч фунтов (около $113 тысяч - ИФ). При этом он признал наличие наркотической зависимости у своего подзащитного.

Обвинение утверждает, что полицейским звонил "представитель казахстанских властей", просивший замять происшествие, чтобы "не позорить" семью Назарбаевых. Британские полицейские отказались это делать, заявил Маккинли.

При этом казахстанское издание Zakon.kz, не указывая имен, приводит слова друзей Айсултана Назарбаева, которые утверждают, что дебоша 5 июля не было. По их версии, знакомая внука экс-главы Казахстана случайно запрела квартиру и попросила его проникнуть в жилище через окно и открыть дверь. Они добавили, что прибывшая по вызову полиция грубо вела себя с "обладателями азиатской внешности".

Судья Филипп Барбел на заседании 4 июля согласился отпустить Назарбаева под залог при условии, что тот сразу отправится в реабилитационную клинику для наркозависимых.