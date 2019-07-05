Поиск

Словацкий депутат подготовил резолюцию об отмене антироссийских санкций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Резолюцию с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с РФ внесут на рассмотрение в Национальный совет (парламент - ИФ) Словакии, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой депутата словацкого парламента Петера Марчека.

По словам автора инициативы, документ находится в финальной стадии подготовки и будет представлен в течение двух месяцев. Необходимость отмены антироссийских санкций Марчек объясняет "негативным эффектом на экономику не только нашей страны, но и остальных членов Евросоюза".

Он заявил, что в Словакии все больше граждан выражают недовольство прозападной внешней политикой страны и отсутствием конструктивного диалога с Россией. Это, по его утверждению, и стало поводом для подготовки резолюции.

"Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи", - считает Марчек.

Парламентарий добавил, что за отказом от политики санкций должно последовать восстановление диалога между Москвой и Братиславой по всем направлениям. В частности, Марчек казал на необходимость взаимодействия с РФ в области энергетической безопасности Европы, противодействия терроризму.

Кроме того, он призвал расширять экономические, политические и гуманитарные связи между двумя странами. В том числе Марчек предложил вернуться к обсуждению отмены визового режима между Россией и странами Евросоюза.

Словакия Петер Марчек

Новости

Трамп в 45-минутной речи в День независимости назвал США "сильнейшей нацией"

Мощнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии

Внука Назарбаева обвинили в нападении на полицейского в Лондоне

Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

Премьер Италии рассказал, что всякий раз грустит из-за продления санкций против РФ

Что произошло за день: четверг, 4 июля

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Путин и папа римский Франциск беседовали ровно час

Путин и папа римский Франциск беседовали ровно час

Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Путин и папа римский Франциск встретятся в "прямом эфире"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');