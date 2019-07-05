Словацкий депутат подготовил резолюцию об отмене антироссийских санкций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Резолюцию с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с РФ внесут на рассмотрение в Национальный совет (парламент - ИФ) Словакии, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой депутата словацкого парламента Петера Марчека.

По словам автора инициативы, документ находится в финальной стадии подготовки и будет представлен в течение двух месяцев. Необходимость отмены антироссийских санкций Марчек объясняет "негативным эффектом на экономику не только нашей страны, но и остальных членов Евросоюза".

Он заявил, что в Словакии все больше граждан выражают недовольство прозападной внешней политикой страны и отсутствием конструктивного диалога с Россией. Это, по его утверждению, и стало поводом для подготовки резолюции.

"Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи", - считает Марчек.

Парламентарий добавил, что за отказом от политики санкций должно последовать восстановление диалога между Москвой и Братиславой по всем направлениям. В частности, Марчек казал на необходимость взаимодействия с РФ в области энергетической безопасности Европы, противодействия терроризму.

Кроме того, он призвал расширять экономические, политические и гуманитарные связи между двумя странами. В том числе Марчек предложил вернуться к обсуждению отмены визового режима между Россией и странами Евросоюза.