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Продюсер "Волка с Уолл-стрит" отверг обвинения в отмывании денег

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз не признал себя виновным в отмывании денег, сообщает агентство Bloomberg.

В пятницу Ризе предъявили обвинения по пяти пунктам в суде Куала-Лумпура; по версии следствия, он присвоил почти $250 млн, которые предположительно были выведены из государственного фонда 1MDB.

Суд отпустил Ризу под залог в $242 тысячи.

Риза - один из основателей кинокомпании Red Granite Pictures Inc..В прошлом году она выплатила $60 млн для урегулирования претензий американских властей, которые сочли, что компания финансировала фильмы за счет средств, выведенных из 1MDB. Впоследствии США вернули деньги в Малайзию.

Антикоррупционное управление Малайзии уже вызывало продюсера на допрос в июле 2018 года, однако тогда ему не были предъявлены обвинения.

Малайзия Волк с Уолл-Стрит Риза Азиз

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