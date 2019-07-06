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Агентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по свободе СМИ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы в Великобритании, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Нашему (агентству - ИФ) Sputnik тоже отказали в участии в конференции по свободе слова", - написала она в своем телеграм-канале.

В пятницу Симоньян сообщила, что телеканалу RT было отказано в аккредитации.

Глобальная конференция по вопросам свободы прессы организуется впервые. Она пройдет 10-11 июля в Лондоне.

Великобритания Sputnik Маргарита Симоньян

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