Аравийская коалиция перехватила запущенные хуситами беспилотники

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, уничтожила беспилотники хуситов, запущенные в сторону аэропортов саудовских городов Абха и Джизан, сообщило в субботу Саудовское агентство печати.

"Силы коалиции уничтожили беспилотники в воздухе", - заявил представитель сил коалиции Турки аль-Малики.

Ранее йеменский телеканл Al Massira сообщил, что йеменские хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорты саудовских городов Абха и Джизан.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.