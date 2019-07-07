Йеменские хуситы представили свои новые ракеты и беспилотники

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы представили новое оружие местного производства, которое они намерены использовать против коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на агентство Saba.

На выставке вооружений были показаны образцы дронов и ракет. "Это оружие изменит ход борьбы", - заявил председатель Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат.

В последнее время хуситы часто совершают атаки на объекты, расположенные на территории Саудовской Аравии. В частности, накануне сообщалось, что коалиция уничтожила беспилотники хуситов, запущенные в сторону аэропортов саудовских городов Абха и Джизан.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.