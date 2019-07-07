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ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

Глава российской делегации Петр Толстой заявил, что такое решение служит фактической поддержкой неонацизма в Европе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.

"Не говоря "нет" распространению неонацизма, европейцы фактически высказываются в поддержку происходящего. ПА ОБСЕ отвергает очевидные факты, закрывая глаза на возрождение и героизацию нацизма в ряде стран, тем самым поддерживая и одобряя марши СС, воспевание пособников фашизма, акты вандализма в отношении памятников освободителям Европы. Украинские неонацисты сегодня ликуют", - написал в фейсбуке зампред Госдумы, глава российской делегации Петр Толстой.

Между тем в приведенном "Парламентской газетой" комментарии Толстой предположил, что делегаты проголосовали против резолюции, не читая ее. Он также подчеркнул, что, принимая "никому не нужные и ничего не способные изменить" резолюции Грузии и Украины, ПА ОБСЕ становится площадкой для русофобии.

Ранее в воскресенье стало известно, что комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Автор документа - грузинский парламентарий Софио Кацарава.

ПА ОБСЕ

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