Что произошло за день: воскресенье, 7 июля

Отклоненная в ПА ОБСЕ российская резолюция о борьбе с неонацизмом, новые шаги Ирана по отказу от выполнения СВПД и скандал вокруг чиновника в Иркутской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иран приступил к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%. Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи также сообщил, что Иран перейдет к третьему этапу отказа от выполнения обязательств по договору через 60 дней. Заранее объявлять о сути этой фазы страна не планирует.

- ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом. Проект предполагал противодействие героизации нацистского движения и осквернению памятников борцам с нацизмом. Основной автор проекта Артем Туров заявил, что на заседании комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам проект резолюции был раскритикован литовскими и украинскими делегатами. Кроме того, в воскресенье комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

- США предложили Германии ввести свои наземные войска в Сирию. Штаты рассчитывают, что немцы придут на смену покидающим страну американским военным. Спецпредставитель американского правительства по Сирии Джеймс Джеффри отметил, что Германия может помочь и другими путями, в том числе финансово.

- Вице-премьер Виталий Мутко призвал отстранить мэра Нижнеудинского района Иркутской области. Проверка, инициированная Мутко, показала, что Сергей Худоногов использовал коммунальные службы для расчистки своего участка после наводнения. Правительство Иркутской области также объявило о грядущей проверке в связи с ситуацией.

- Муж жительницы Ингушетии, жестоко избивавшей племянницу, оказался полицейским. По данным МВД республики, родная семья девочки на протяжении года состояла на учете как неблагополучная. Позднее мать сама решила отдать ребенка родне мужа. Врачи говорят, что девочка находится в тяжелом состоянии.