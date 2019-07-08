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В Таджикистане 13 заключенных умерли из-за отравления хлебом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Во время этапирования с севера Таджикистана в Душанбе 13 заключенных умерли, отравившись хлебом, сообщает пресс-центр Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста страны в понедельник.

По данным ведомства, всего перевозили 128 заключенных (120 мужчин и 8 женщин). Утверждается, что на втором участке пути 16 заключенных съели три буханки хлеба, которые взяли с собой на этап.

Сообщается, что через полчаса им стало плохо, а к прибытию в следственное учреждение ГУИУН в Душанбе все они потеряли сознание. Троих заключенных медикам удалось спасти, остальные 13 скончались. По данным таджикской службы "Радио Свобода", выжившие находятся в критическом состоянии.

По факту смерти заключенных генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело и взяла его под свой контроль, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что остальные 115 заключенных не пострадали, их разместили в исправительных учреждениях.

Таджикистан

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