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Генпрокуратура Таджикистана подтвердила смерть 14 заключенных от отравления

Они умерли, поев хлеба во время этапирования

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Экспертиза подтвердила, что отравление стало причиной смерти 14 заключенных, которые умерли во время этапирования в Душанбе из колонии в начале июля. Это объявил на пресс-конференции генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

По его словам, расследование продолжается. Пока еще не установлено, какое именно вещество стало причиной отравления и был ли это яд.

Следов избиения на телах погибших не нашли, заверил генпрокурор.

Он напомнил, что и раньше отмечались "летальные случаи от отравления нитрата натрия, попавшего в пищевые продукты по вине различных лиц", передает "Радио Озоди". Рахмон также подчеркнул, что погибшие не имели отношения к недавно произошедшим бунтам и это было плановое этапирование.

Ранее пресс-центр Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста Таджикистана сообщил о смерти 13 заключенных от отравления.

Это произошло 7 июля. 128 осужденных переводили из городов Худжанд и Истаравшан в колонии в Душанбе. Как сообщали в ГУИУН, в Варзобском районе в одном из автомобилей заключенный распределил между 16 человеками три буханки хлеба. Полчаса спустя у них началось головокружение и рвота. Когда их привезли в исправительное учреждение, они были без сознания. К ним вызвали бригаду скорой помощи. Двоих заключенных спасли, остальные погибли, напоминает "Avesta.tj".

Таджикистан Душанбе Худжанд Минюст Генпрокуратура Юсуф Рахмон

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