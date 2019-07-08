British Airways выписали штраф в 183 млн фунтов из-за утечки данных клиентов
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпанию British Airways оштрафуют на 183,4 млн фунтов стерлингов ($230 млн) за утечку данных ее клиентов, произошедшую в прошлом году.
Уведомление о штрафе направило британское Управление уполномоченного по вопросам информации. Сумма, названная регулятором, соответствует 1,5% глобального оборота British Airways за 2017 год.
British Airways планирует оспорить это решение.
С 21 августа по 5 сентября 2018 года сайт и приложение British Airways подверглись хакерской атаке, в результате которой могли быть похищены данные более 185 тысяч пассажиров, включая данные кредитных карт.
В совете директоров British Airways заявляют, что авиакомпания быстро отреагировала на вмешательство, а мошеннических операций по счетам клиентов зафиксировано не было.
Наказание British Airways может стать одним из наиболее заметных в рамках общего регламента ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), регулирующего распространение и использование личных данных европейцев, который начал действовать 25 мая 2018 года.
Регламент требует от компаний использовать технические меры, включая криптографию, для защиты персональных данных клиентов. Кроме того, компании, столкнувшиеся с утечкой данных, обязаны уведомлять регуляторов об этом в течение 72 часов. Штрафы за нарушение GDPR могут составлять до 4% глобальных годовых продаж компаний.