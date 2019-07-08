Поиск

Из-за ремонта газопровода в Белоруссии Литва и Калининград будут снабжаться через Латвию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия в понедельник приступила к ремонту магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. Из-за ремонтных работ были остановлены поставки газа по трубопроводу в направлении Литвы и далее на Калининград.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на литовскую компанию Amber Grid, занимающуюся распределением газа, временно газ в Литву будет поставляться из двух источников - с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и из России через Латвию.

Пресс-секретарь Amber Grid Лаура Шябекене отметила, что данные ремонтные работы являются плановыми. По ее словам, газ в Калининградскую область РФ сейчас поставляется через Латвию.

Работы на точке приема-передачи газа в Котловке на литовско-белорусской границе продлятся три недели до 28 июля.

В пресс-службе ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-я "дочка" Газпрома"), которое является оператором белорусского участка магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, подтвердили начало планового ремонта в понедельник.

"Газпром трансгаз Беларусь" отвечает за газоснабжение потребителей Белоруссии и обеспечивает транзит российского газа по территории республики в Калининградскую область России, Украину, Литву, Польшу.

Белоруссия

Новости

Двести националистов устроили в Киеве акцию против телемоста с Россией

Украина возбудила дело о покушении на госизмену из-за планов телемоста с РФ

Украина возбудила дело о покушении на госизмену из-за планов телемоста с РФ
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Совет Госдумы обсудит запрет на импорт вина из Грузии и на денежные переводы в Грузию

Новый премьер Греции Мицотакис принес присягу

Новый премьер Греции Мицотакис принес присягу

Уровень обогащения иранского урана превысил 4,5%

Украинский канал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправы

Украинский канал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправы
Пожар в соборе Парижской Богоматери

На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро

На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро

Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры о Донбассе

Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры о Донбассе

Зеленскому предложили созвать заседание СНБО по поводу телемоста с "Россией 24"

British Airways выписали штраф в 183 млн фунтов из-за утечки данных клиентов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');