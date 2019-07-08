Из-за ремонта газопровода в Белоруссии Литва и Калининград будут снабжаться через Латвию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия в понедельник приступила к ремонту магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. Из-за ремонтных работ были остановлены поставки газа по трубопроводу в направлении Литвы и далее на Калининград.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на литовскую компанию Amber Grid, занимающуюся распределением газа, временно газ в Литву будет поставляться из двух источников - с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и из России через Латвию.

Пресс-секретарь Amber Grid Лаура Шябекене отметила, что данные ремонтные работы являются плановыми. По ее словам, газ в Калининградскую область РФ сейчас поставляется через Латвию.

Работы на точке приема-передачи газа в Котловке на литовско-белорусской границе продлятся три недели до 28 июля.

В пресс-службе ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-я "дочка" Газпрома"), которое является оператором белорусского участка магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, подтвердили начало планового ремонта в понедельник.

"Газпром трансгаз Беларусь" отвечает за газоснабжение потребителей Белоруссии и обеспечивает транзит российского газа по территории республики в Калининградскую область России, Украину, Литву, Польшу.