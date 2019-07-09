Туркмения выдаст загранпаспорта лицам с двойным гражданством

Изменения в законодательстве коснутся в первую очередь обладателей российских паспортов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов (слева направо) на встрече глав правительств стран СНГ в Ашхабаде (май 2019) Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Миграционная служба Туркмении начала принимать документы на выдачу загранпаспортов у лиц с двойным гражданством, сообщил во вторник "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к российско-туркменской межправительственной комиссии.

Большая часть людей с двойным гражданством на территории Туркмении – обладатели российского паспорта. До недавнего времени им было чрезвычайно тяжело выехать за границу. Для этого нужно было отказаться от гражданства Российской Федерации.

Соглашение о двойном гражданстве между Россией и Туркменией действовало с 1993 года, но в 2003 году оно прекратило работать. С этого момента власти Туркмении стали требовать отказа от российского гражданства от тех, кто получил его ранее.

По подсчетам российского МИД, в Туркмении проживают 40 тысяч лиц с двойным гражданством. Власти Туркмении оценивают это количество в девять тысяч, поскольку считали только тех, кто получил российские паспорта после 2003 года.

Востоковед Александр Князев в комментарии "Коммерсанту" предположил, что либерализация в вопросе гражданства стала ответом на новый контракт по закупке туркменского газа, о котором объявил "Газпром" 3 июля. Вскоре после заключения контракта президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил о повышении зарплат, пенсий, стипендий и социальных пособий с 2020 года и росте инвестиций в страну. О планах "Газпрома" закупать газ в Туркмении стало известно в марте этого года.