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Летевший из Черногории самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Во время рейса из Тивата (Черногория) в Москву командир пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

По его словам, второй пилот связался с диспетчерами и сообщил о случившемся с командиром воздушного судна. Было решено передать управление второму пилоту и экстренно предоставить возможность для посадки в Калуге, сказал источник.

Самолет благополучно приземлился.

Командир воздушного судна госпитализирован.

Черногория Калуга

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