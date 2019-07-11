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Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Зонд Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) "Хаябуса-2" совершил успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, находящегося в 250 млн км от Земли, сообщает агентство Kyodo.

По заявлению JAXA, целью полета является исследование образцов грунта с астероида. Предполагается, что это даст новую информацию по вопросу о происхождении жизни и эволюции Солнечной системы.

Отмечается, что аппарат соберет пробы грунта под поверхностью астероида. Kyodo подчеркивает, что прежде из-под поверхности астероидов образцы еще никогда не брали.

В феврале "Хаябуса-2" уже совершал посадку на Рюгу, но тогда зонд собрал образцы грунта с поверхности астероида.

Хаябуса-2 Рюгу Япония

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