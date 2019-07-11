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В Казахстане женщина украла из роддома младенца для продажи

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В городе Тараз в Казахстане полицейские задержали 22-летнюю женщину, подозреваемую в похищении новорожденного с целью продажи, сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.

По данным ведомства, 8 июля в полицию поступило заявление о похищении новорожденного ребенка из областного перинатального центра.

На основании записей с видеокамер полицейские выследили похитительницу, проверили все номера в близлежащей гостинице, в одном из которых и нашли младенца.

По факту похищения ребенка начато досудебное расследование по статье о торговле несовершеннолетними группой лиц по предварительному сговору (ст. 135 ч. 2 п. 1 УК Казахстана), наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой. В ведомстве подчеркнули, что у нее имеется грудной ребенок.

Казахстан

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