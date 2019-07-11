В Киеве задержали предполагаемого убийцу турецкого профессора

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Украинская полиция задержала в Голосеевском районе Киева гражданина Турции, который был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве профессора турецкого университета, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Помимо убийства 47-летнему иностранцу инкриминируют участие в преступной организации. Сейчас решается вопрос о временном заключении задержанного под стражу.

Ордер на арест подозреваемого в убийстве выдал суд в Анкаре, а в начале июля его объявили в международный розыск.