Более 60 человек стали жертвами наводнений в Китае

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в южных районах Китая погиб 61 человек, более 4,3 тыс. человек удалось спасти, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

По данным ведомства, из опасных районов было эвакуировано более 350 тыс. человек.

Разрушено 9,3 тыс. домов, пострадал урожай сельскохозяйственных культур на площади 370 тыс. га, на 249 тыс. га урожай потерян безвозвратно.

Прямой экономический ущерб от стихийного бедствия превысил 53,4 млрд юаней ($7,8 млрд), уточнило министерство данные по состоянию на утро пятницы.

Первоначально ущерб оценивался в 13,25 млрд юаней ($1,9 млрд). По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в южных и юго-восточных районах страны ожидаются новые ливни и штормовой ветер.